Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Lizbon'nun Estadio Nacional Statı'nda oynanan mücadelede milli takımın golünü 31. dakikada Ömer Faruk Akyüz atarken, Danimarka'nın gollerini de 48. dakikada Mathias Bang, 50. dakikada Aksel Jorgensen, 66.dakikada penaltıdan Lasse Abildgaard ve 80. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz 'de düzenlenen dörtlü turnuva son maçında Danimarka 'ya 4-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya 4-1 yenildi - Son Dakika

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