Türkiye 16 Yaş Altı Şampiyonası'nı 10. Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Türkiye 16 Yaş Altı Şampiyonası'nı 10. Sırada Tamamladı

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Romanya'daki FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek 10. oldu.

Romanya'da düzenlenen FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçına çıkan Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Oradea kentindeki Arena Antonio Alexe'de oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk çeyreği 22-16 üstün tamamlayan Sırbistan, devreyi de 45-36 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 16 Yaş Altı Şampiyonası'nı 10. Sırada Tamamladı - Son Dakika

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