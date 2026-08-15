Türkiye 16 Yaş Altı Şampiyonası'nı 10. Sırada Tamamladı
Romanya'daki FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek 10. oldu.
Romanya'da düzenlenen FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçına çıkan Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek organizasyonu 10. sırada tamamladı.
Oradea kentindeki Arena Antonio Alexe'de oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk çeyreği 22-16 üstün tamamlayan Sırbistan, devreyi de 45-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.
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