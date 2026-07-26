Türkiye 16 Yaş Altı Voleybolda Balkan Şampiyonu
Türkiye 16 yaş altı kadın voleybol takımı, Yunanistan'ı 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu.
Milli takım, şampiyonluk maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Türkiye, böylece organizasyonda 5'te 5 yaptı.
Oynadığı 5 maçta sadece 1 set kaybeden milliler, 15 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonada daha önce Bulgaristan'ı 3-1, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'ı ise 3-0 mağlup etmişti.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.
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