Türkiye 16 Yaş Altı Voleybolda Balkan Şampiyonu

Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu.

Milli takım, şampiyonluk maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Türkiye, böylece organizasyonda 5'te 5 yaptı.

Oynadığı 5 maçta sadece 1 set kaybeden milliler, 15 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonada daha önce Bulgaristan'ı 3-1, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'ı ise 3-0 mağlup etmişti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.