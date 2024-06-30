Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı oldu

Spor

Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde erkekler serbest stilde müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonada serbest stilde 48 kiloda Eren Yalçın ve 45 kiloda Buğra Kavak gümüş, 110 kiloda Uğur İrtegün, 60 kiloda Bilal İnce ile 71 kiloda Fatih Aydın ise bronz madalya kazandı.

Erkekler grekoromen stil 80 kiloda ise Yigit Hamza Sarı, gümüş madalya elde etti.

Kadınlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Organizasyonu 3 altın, 2 gümüş madalyayla tamamlayan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, 149 puanla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlarda altın madalyaları 49 kiloda Nil Aktaş, 65 kiloda Beyzanur Akkuş ile 69 kiloda İlayda Çin, gümüş madalyaları ise 43 kiloda Fatma Yıldız ile 57 kiloda Özlem Gürsoy getirdi.