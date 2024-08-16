Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Peru'da Dünya Şampiyonası'na başlıyor - Son Dakika
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Peru'da Dünya Şampiyonası'na başlıyor

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Peru\'da Dünya Şampiyonası\'na başlıyor

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda Ekvador ile ilk maçına çıkacak. Milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular ve maç programı da açıklandı.

16.08.2024 10:47
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Elif İlhan, Esmanur Erdoğan, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Derinsu Bihan, Damla Beyazıtlı, Güz Özerol, Kübra Evsen, Ezel Balık, Zeynep Nur Altıntaş

Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki TSİ maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

22.00 Türkiye-Ekvador

18 Ağustos Pazar:

22.00 Türkiye-Çin

19 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Tayland

Kaynak: AA

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