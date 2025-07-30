Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı Açılış Maçını Kaybetti

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 30-24 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Podgorica'daki organizasyonda milli takım, grup aşamasında ilk karşılaşmasını Bemax Arena'da İsveç ile oynadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 önde geçen İsveç, maçı da 30-24 kazandı.

24 ülkenin mücadele ettiği grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar, ana tura yükselecek ve şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Şampiyona, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Milli takımın grup aşamasındaki diğer maçları şöyle:

Yarın:

13.00?İspanya-Türkiye

2 Ağustos Cumartesi:

13.00?Türkiye-Danimarka