Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 24 Sporcuyla Katılıyor

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, 18-21 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atetizm Federasyonunun açıklamasına göre, Banska Bystrica kentindeki organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonaya katılmak için Slovakya'ya giden ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan
Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez
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