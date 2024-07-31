Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 92-58 yenildi. İlk yarıyı geride kapatan milli takım, maçı kaybetti. Yarın İspanya ile klasman maçına çıkacak.

31.07.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.

Milli takım klasman maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, İspanya, Türkiye, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 22:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement