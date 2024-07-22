Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Danimarka ile berabere kaldı

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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Danimarka ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye'nin golleri 27. dakikada Emir Bars, 53. dakikada Poyraz Yıldırım ve 70. dakikada Efe Sarıkaya'dan geldi. Danimarka'nın gollerini ise 18. dakikada Schwartau, 64. dakikada Krüger-Johnsen ve 76. dakikada Simmelhack attı.

Ay-yıldızlı ekip grubu 2 puanla, 3. sırada tamamladı. Milli takım, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmak için 25 Temmuz Perşembe günü A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Norveç ile play-off maçı oynayacak.

Milli takımın yer aldığı B Grubu'nu Fransa 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Danimarka ise 1 puan ile son sırada kaldı.