Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İspanya ile 1-1 berabere kaldı

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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

B Grubu'nda yer alan milli takım, organizasyondaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

İspanya, 55. dakikada Yarek Gasiorowski'nin golüyle 1-0 öne geçerken ay-yıldızlı ekip, 90. dakikada Fahri Kerem Ay'ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

Milli takım, organizasyondaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenilmişti.

Ay-yıldızlılar, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçını 22 Temmuz Pazartesi günü Danimarka ile yapacak.