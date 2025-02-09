Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonu

Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonu

Atletizm milli takımı, şampiyonada 7 altın madalya kazanarak 13 madalyayla birinci oldu.

09.02.2025 14:17
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Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, 13 madalyayla ilk sırada yer alırken Bulgaristan 5'i altın 10 madalya ile ikinci, Romanya 2'si altın 10 madalya ile üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu aktardı.

Karadağ, "Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük. Milli takım kadromuzda yer alan tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya

60 metre engelli: Talha Gülnihal

400 metre: Eda Nur Tulum

1500 metre: Kıyasettin Kara

Yüksek atlama: Yasir Kuduban

800 metre: Muhammed Ağgün

3000 metre: Ali Tunç

4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

Gümüş madalya

60 metre engelli: Koray Uygun

1500 metre: Edibe Yağız

Üç adım atlama: Aleyna Karabulut

800 metre: Zeynep Özkara

Bronz madalya

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

Gülle atma: Erdem Gündemir

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonu - Son Dakika

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