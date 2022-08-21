20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi

21.08.2022 21:40
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir hafta süren organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın son gününde grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan Alperen Berber, Mısırlı Fares Mohamed Abdelsattar Ghaly ile yaptığı karşılaşmayı kazanarak bronz madalya aldı.

Milliler, organizasyonda 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Organizasyonda kadınlarda Tuba Demir, Ebru Dağbaşı, Nesrin Baş bronz madalya kazandı.

Grekoromen stilde ise Yüksel Sarıçiçek gümüş madalyanın sahibi olurken, Alperen Berber bronz madalya aldı.

Erkekler serbest stilde Rıfat Eren Gıdak gümüş, İsmail Küçüksolak ile Adil Mısırcı bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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