Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Takım sıralamasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor birinci, Keçiören Belediyespor ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu Yasin Uzun, en teknik sporcu Efe Ramazan Karataş, en centilmen antrenör ise Erhan Bakır seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, müsabakaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara, madalya ve kupalarını düzenlenen törenle takdim etti.

Akgül ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanı Ömer Özbey'e güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket verdi.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan serbest güreşçiler ise şunlar:

57 kilo: Ebubekir Gür

61 kilo: Nurettin Emin Kapal

65 kilo: Efe Ramazan Karataş

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Umut Talha Uslu

79 kilo: Yasin Uzun

86 kilo: Sefa Cesur

92 kilo: Eyüp Önen

97 kilo: Kerem Dede

125 kilo: Ruşen Arda Güler