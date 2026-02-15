Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı
15.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serbest stil müsabakalarında Kahramanmaraş birinci, Yasin Uzun en centilmen sporcu seçildi.

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Takım sıralamasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor birinci, Keçiören Belediyespor ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu Yasin Uzun, en teknik sporcu Efe Ramazan Karataş, en centilmen antrenör ise Erhan Bakır seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, müsabakaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara, madalya ve kupalarını düzenlenen törenle takdim etti.

Akgül ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanı Ömer Özbey'e güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket verdi.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan serbest güreşçiler ise şunlar:

57 kilo: Ebubekir Gür

61 kilo: Nurettin Emin Kapal

65 kilo: Efe Ramazan Karataş

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Umut Talha Uslu

79 kilo: Yasin Uzun

86 kilo: Sefa Cesur

92 kilo: Eyüp Önen

97 kilo: Kerem Dede

125 kilo: Ruşen Arda Güler

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Centilmen, Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:51:54. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.