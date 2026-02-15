Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.
Takım sıralamasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor birinci, Keçiören Belediyespor ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.
En centilmen sporcu Yasin Uzun, en teknik sporcu Efe Ramazan Karataş, en centilmen antrenör ise Erhan Bakır seçildi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, müsabakaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara, madalya ve kupalarını düzenlenen törenle takdim etti.
Akgül ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanı Ömer Özbey'e güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket verdi.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan serbest güreşçiler ise şunlar:
57 kilo: Ebubekir Gür
61 kilo: Nurettin Emin Kapal
65 kilo: Efe Ramazan Karataş
70 kilo: Remzi Temur
74 kilo: Umut Talha Uslu
79 kilo: Yasin Uzun
86 kilo: Sefa Cesur
92 kilo: Eyüp Önen
97 kilo: Kerem Dede
125 kilo: Ruşen Arda Güler
Son Dakika › Spor › Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?