Türkiye, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 4x100 metre bayrak yarışında finale kalamadı

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye, finale kalamadı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada; Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Mustafa Kemal Ay'dan oluşan milli takım, final için piste çıktı.
Elemelerde 8 ülkeyle ikinci seride yarışan milli takım, 200 metreyi ilk sırada geçmesine rağmen yarışı 7. bitirdi. Finale kalamayan Türkiye, genel sıralamada ise 16 ülke arasında 14. oldu.
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