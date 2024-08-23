Türkiye, 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda atletizm branşında en fazla sporcuyla yer alacak

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde en fazla sporcu atletizm branşında olacak.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, atletizm branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Türkiye'nin 94 sporcuyla rekor sayıda katıldığı oyunlarda 16 milli atlet disiplinlerinde madalya mücadelesi verecek. Bu atletlerin 7'si özel sporcu, 5'i görme engelli sporcu, 4'ü ise bedensel engelli sporcu olacak.

Atletizm yarışları 80 bin kapasiteli Stade de France'da yapılacak.

Tek madalya var

Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde daha önce atletizm branşında sadece bir madalya kazandı.

Türkiye'ye oyunlarda ilk ve tek atletizm madalyasını, Rio 2014'te erkekler 1500 metre T11 kategorisinde Semih Deniz, üçüncü olarak getirdi.

Milli sporcular, daha önce olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin kazanamadığı altın madalyayı elde etmek için mücadele edecek.

Milli sporcular

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın atletizm branşında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

Kategori Sporcu Disiplin Para atletizm Muhammed Khalvandi Cirit atma F57 Para atletizm Hamide Doğangün 100 metre T53 400 metre T53 800 metre T53 Para atletizm Abdullah Ilgaz Yüksek atlama T47 Para atletizm Rabia Cirit Gülle atma F40 Görme engelliler atletizm Mikail Al 1500 metre T13 5000 metre T13 Görme engelliler atletizm Oğuz Akbulut 400 metre T12 Görme engelliler atletizm Serkan Yıldırım 100 metre T12 400 metre T12 Görme engelliler atletizm Serap Demirkapu Cirit atma F13 Gülle atma F12 Görme engelliler atletizm Büşra Nur Tırıklı Disk atma F11 Özel sporcular atletizm Aysel Önder 400 metre T20 Özel sporcular atletizm Fatma Damla Altın Uzun atlama T20 Özel sporcular atletizm Esra Bayrak Uzun atlama T20 Özel sporcular atletizm Reyhan Taşdelen Uzun atlama T20 Özel sporcular atletizm Ebrar Keskin Gülle atma F20 Özel sporcular atletizm Muhammet Atıcı Gülle atma F20 Özel sporcular atletizm Eda Yıldırım Gülle atma F20

Kaynak: AA