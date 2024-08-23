Türkiye, 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda atletizm branşında en fazla sporcuyla yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda atletizm branşında en fazla sporcuyla yer alacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde en fazla sporcu atletizm branşında yer alacak. Türkiye'nin 94 sporcuyla rekor sayıda katıldığı oyunlarda 16 milli atlet madalya mücadelesi verecek. Atletizm yarışları Stade de France'da gerçekleştirilecek.

23.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde en fazla sporcu atletizm branşında olacak.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, atletizm branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Türkiye'nin 94 sporcuyla rekor sayıda katıldığı oyunlarda 16 milli atlet disiplinlerinde madalya mücadelesi verecek. Bu atletlerin 7'si özel sporcu, 5'i görme engelli sporcu, 4'ü ise bedensel engelli sporcu olacak.

Atletizm yarışları 80 bin kapasiteli Stade de France'da yapılacak.

Tek madalya var

Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde daha önce atletizm branşında sadece bir madalya kazandı.

Türkiye'ye oyunlarda ilk ve tek atletizm madalyasını, Rio 2014'te erkekler 1500 metre T11 kategorisinde Semih Deniz, üçüncü olarak getirdi.

Milli sporcular, daha önce olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin kazanamadığı altın madalyayı elde etmek için mücadele edecek.

Milli sporcular

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın atletizm branşında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

KategoriSporcuDisiplin

Para atletizm

Muhammed Khalvandi

Cirit atma F57

Para atletizm

Hamide Doğangün

100 metre T53

400 metre T53

800 metre T53

Para atletizm

Abdullah Ilgaz

Yüksek atlama T47

Para atletizm

Rabia Cirit

Gülle atma F40

Görme engelliler atletizm

Mikail Al

1500 metre T13

5000 metre T13

Görme engelliler atletizm

Oğuz Akbulut

400 metre T12

Görme engelliler atletizm

Serkan Yıldırım

100 metre T12

400 metre T12

Görme engelliler atletizm

Serap Demirkapu

Cirit atma F13

Gülle atma F12

Görme engelliler atletizm

Büşra Nur Tırıklı

Disk atma F11

Özel sporcular atletizm

Aysel Önder

400 metre T20

Özel sporcular atletizm

Fatma Damla Altın

Uzun atlama T20

Özel sporcular atletizm

Esra Bayrak

Uzun atlama T20

Özel sporcular atletizm

Reyhan Taşdelen

Uzun atlama T20

Özel sporcular atletizm

Ebrar Keskin

Gülle atma F20

Özel sporcular atletizm

Muhammet Atıcı

Gülle atma F20

Özel sporcular atletizmEda YıldırımGülle atma F20

Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Fransa, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda atletizm branşında en fazla sporcuyla yer alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:44:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda atletizm branşında en fazla sporcuyla yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement