Türkiye Halter Federasyonu, 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası düzenleyecek - Son Dakika
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Türkiye Halter Federasyonu, 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası düzenleyecek

Türkiye Halter Federasyonu, 2024 faaliyet programında yer alan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası, büyük erkekler ve büyük bayanlar Parapowerlifting Dünya Kupası 16-27 Haziran 2024 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te organize edilecek. Türkiye'yi kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, erkeklerde Abdullah Kayapınar, Uğur Yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek. Milli takımda Antrenörler Ergün Batmaz, Nurcihan Gönül, Mehmet Semih Ceylan ve Fizyoterapist Hayri Baran'da yer alıyor. Milli Takım Antrenörü Ergün Batmaz, Tiflis'te gerçekleştirilecek Dünya Kupası için hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini belirterek, sporcuların Paris için kotanın içerisinde olduğunu ve burada puanlarını korumak ve kota sayılarını artırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

04.06.2024 12:26
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Türkiye Halter Federasyonu, 2024 faaliyet programında yer alan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası, büyük erkekler ve büyük bayanlar Parapowerlifting Dünya Kupası 16-27 Haziran 2024 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te organize edilecek.

Paris 2024 için son kota müsabakası olan şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, erkeklerde Abdullah Kayapınar, Uğur yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek. Milli takımda Antrenörler Ergün Batmaz, Nurcihan Gönül, Mehmet Semih Ceylan ve Fizyoterapist Hayri Baran'da yer alıyor.

Tiflis'te gerçekleştirilecek Dünya Kupası için hazırlıklarının son aşamasına geldiğine değinen Milli Takım Antrenörü Ergün Batmaz, "Bilindiği gibi tüm sporcularımız Paris için kotanın içerisinde. 4 sporcumuzun kotası garanti. Burada puanlarımızı korumak, kota sayımızı arttırmak için mücadele edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Semih, Faruk Öztürk, Milli Takım, Gürcistan, Türkiye, Tiflis, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Halter Federasyonu, 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası düzenleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonu, 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları kota müsabakası düzenleyecek - Son Dakika
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