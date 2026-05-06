Türkiye, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı

06.05.2026 03:00
Türkiye, Tiran'da gerçekleşen şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir hafta süren şampiyona sona erdi.

Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcunun, toplam 28 madalya kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde ettiği başarılar şöyle:

AltınGümüşBronz
Avrupa Şampiyonası132-
Dünya Şampiyonası532
Olimpiyatlar-12
Toplam1864
Tiran'daki organizasyonda grekoromen stilde ayrıca Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Kadın güreşçilerden 6 madalya

Kadın milli güreşçiler, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

68 kiloda altın madalyaya uzanan Nesrin Baş, büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporculardan Evin ve Buse, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye, erkekler serbest stilde ise 4 sıklette üçüncülük maçı yaparken, 1 bronz madalya aldı. Hakan Büyükçıngıl, şampiyonanın son gününde 125 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Organizasyonda grekoromen ve serbest stilde Azerbaycan, kadınlarda Ukrayna şampiyon oldu.

Madalya tablosu

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Rıza Kayaalp, Nesrin Baş

Gümüş madalya: Evin Demirhan Yavuz, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Murat Fırat

Bronz madalya: Tuba Demir, Beyza Nur Akkuş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Kerem Kamal, Cengiz Arslan, Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
