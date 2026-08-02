Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

TÜRKİYE'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı '2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda; 22 ülkeden 67 kadın ve 86 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde madalya mücadelesi verecek. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonada sporcular, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run disiplinlerinde bireysel ve takım kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu için yarışacak. Şampiyona boyunca sporcuların yanı sıra Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu yetkilileri, uluslararası hakemler ve basın mensupları da organizasyonda yer alacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay, erkekler de ise: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik, Mehmet Doruk Özkan temsil edecek

'TARİHTE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en iyi pentatlerini bir araya getiren 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz adına tarihimizde ilk kez modern pentatlonda büyüklerde Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük organizasyonun düzenlemesinde bizlere he türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımız Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.