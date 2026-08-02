Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada 22 ülkeden 153 sporcu mücadele edecek.

TÜRKİYE'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı '2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda; 22 ülkeden 67 kadın ve 86 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde madalya mücadelesi verecek. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonada sporcular, eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run disiplinlerinde bireysel ve takım kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu için yarışacak. Şampiyona boyunca sporcuların yanı sıra Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu yetkilileri, uluslararası hakemler ve basın mensupları da organizasyonda yer alacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay, erkekler de ise: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik, Mehmet Doruk Özkan temsil edecek

'TARİHTE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en iyi pentatlerini bir araya getiren 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz adına tarihimizde ilk kez modern pentatlonda büyüklerde Avrupa Şampiyonası düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük organizasyonun düzenlemesinde bizlere he türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımız Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhan Felek, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
13:15
İstanbul’da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 15:08:22. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.