Türkiye 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Avrupa Atmalar Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyon sona erdi.
Avrupa Atmalar Kupası'nın 23 Yaş Altı takım kategorisinde, Emre Çiftçi, Muhammet Hanifi Zengin, Ali Peker ve Berk Sansoy'dan oluşan erkek milli takımı, 3 bin 863 puanla gümüş madalya kazandı.
Aynı kategoride 3 bin 914 puanla Almanya altın, 3 bin 801 puanla Çekya bronz madalya elde etti.
Bireyselde de kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz bronz, 23 yaş altı kadınlar disk atmada Özlem Becerek altın; erkekler 23 yaş altı cirit atmada Muhammet Hanifi gümüş, erkekler 23 yaş altı gülle atmada Ali Peker ise bronz madalya kazanmıştı.
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde yapılan dev slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck kazandı. Futsal erkeklerde ise finalde İran ile Japonya karşılaşacak. Curling müsabakalarında ise Türkiye takımları mağlup oldu.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
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