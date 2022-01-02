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Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak - Son Dakika

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak

02.01.2022 22:13
Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak.

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, 10 sıklette 36 farklı takımdan 550 sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek.

Organizasyonda yarın 57, 65, 74, 86, 97 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapılacak. 4 Ocak Salı günü ilk günün repesaj ile finallerinin yanı sıra, 61, 70, 79, 92, 125 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Şampiyona 5 Ocak Çarşamba günkü 61, 70, 79, 92 ve 125 kiloların repesaj ile finalleriyle sona erecek.

Şampiyonanın teknik toplantısı yapılırken, Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Halil İbrahim Cicioğlu, turnuvaya katılan takımların antrenörlerine kurallar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, Batman Petrolspor Kulübü kafilesinin Amasya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay da anıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Acımız çok büyük. İbrahim Halil Kay hocamızın vefatı bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralıların durumlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hitit Üniversitesi, Türkiye, Çorum, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası yarın Çorum'da başlayacak - Son Dakika
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