Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluk peşinde - Son Dakika
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Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluk peşinde

Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası\'nda 4. kez şampiyonluk peşinde

Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Malezya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4. kez üst üste şampiyonluk elde etmek için mücadele edecek. Milli takım aday adayı kadrosu, Adana'da kampa katılacak ve nihai kadro belirlendikten sonra turnuvaya katılacak. Türkiye, daha önce İspanya, Avustralya ve İngiltere'de düzenlenen organizasyonlarda şampiyon olmuştu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Kadir Kırlıoğlu, milli takımın hedefinin madalya almak ve kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.

07.05.2024 11:15
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Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 kez üst üste şampiyonluk elde eden Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, 14-27 Temmuz'da Malezya'da düzenlenecek organizasyonla serisini 4'e çıkarmak istiyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde 2-5 Mayıs'ta düzenlenen 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından belirlenen milli takım aday adayı kadrosu, Adana'da kampa katılacak.

Kadınlar ile erkekler kategorilerinde 19 ve 24 yaş altı milli takım aday adayı 45 sporcunun yer aldığı kampın ardından nihai kadro şekillendirilecek.

Belirlenecek milli takım, pandeminin ardından ara verilen ve 5 yıl sonra ilk kez 14-27 Temmuz'da Malezya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İspanya'da 2015'te, Avusturalya'da 2017'de ve İngiltere'de 2019'da düzenlenen organizasyonlarda gençler dünya şampiyonu olan Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Malezya'da da kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Kırlıoğlu: "Hiçbir ülke ardı ardına 3 kez dünya şampiyonu olmamış"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takımlar Antrenörü Kadir Kırlıoğlu, AA muhabirine, 24 ve 17 yaş altı Türkiye Şampiyonası müsabakalarının Adana'da tamamlandığını söyledi.

Milli takım aday adayı kadrosunun kampını Adana'da gerçekleştireceğini belirten Kırlıoğlu, "24 yaş altında son dünya şampiyonuyuz. Ardı ardına 3 kez dünya şampiyonu olduk. Malezya'da temmuz ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Seçtiğimiz oyuncularla, önümüzdeki haftadan itibaren Adana'da yapacağımız kampla milli takıma hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.

Kırlıoğlu, bu yıl ilk kez 19 yaş altı milli takımının da Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacağını belirtti.

Başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Kırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar hiçbir ülke peş peşe 3 kez dünya şampiyonu olmamış. Biz 4'üncüsü için gidiyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Kafilemiz ortalama 45 kişi olacak. 19 yaş altı kadın-erkek takımı ve 24 yaş altı kadın-erkek takımı olarak gideceğiz. Hedefimiz madalya almak, kürsüye çıkmak. Dördüncü dünya şampiyonluğu nasip olur mu bilemiyorum ama inşallah onu da alacağımıza inanıyorum. Daha önce 19 yaş altı milli takımıyla şampiyonalara katılmamıştık. Bu yıl ilk kez katılacağız. Onlarla da başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Başarılı olabilecek bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz."

Elit Milli Takımı'nın da 4 kez Avrupa şampiyonluğu elde ettiğine dikkati çeken Kırlıoğlu, "Onda da en son Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olduk. Bir öncekinde de 2'nci olmuştuk. Büyüklerde de başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluk peşinde - Son Dakika

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