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Türkiye 3 Altın Madalyayı Kaptı

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Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, atıcılık, ritmik cimnastik ve badmintonda altın madalya kazandı.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) altıncı gününde Türkiye, atıcılık, ritmik cimnastik ve badmintonda birer altın madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde atıcılık, ritmik cimnastik ve badmintonda madalyalar dağıtıldı.

Atıcılıkta kadınlar trap kategorisinde Safiye Temizdemir, finaldeki performansıyla altın madalya elde etti. Milli sporcu, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Hatice Gökçe Emir, ritmik cimnastik genel tasnifinde elde ettiği 106.850 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Türkiye, ritmik cimnastikteki ilk Akdeniz Oyunları madalyasını kazandı.

Milli badmintoncu Neslihan Arın da finalde İtalyan rakibi Yasmine Hamza'yı 2-0 (21-17, 21-15) yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Spor, Son Dakika

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