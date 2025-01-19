Türkiye 5 Bin Metre Bayrak Takımı Avrupa Beşincisi

Spor

Almanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 5 Bin Metre Bayrak Takımı, Avrupa beşincisi oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dresden şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Furkan Akar, Metehan Atan, Muhammed Bozdağ, Murat Tahtacı ve Denis Örs'ten oluşan 5 Bin Metre Bayrak Takımı, Avrupa beşincisi oldu.