Türkiye 6. Sırada: Avrupa Atletizm Şampiyonası

Milli sporcular, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nin ilk gününü 6. sırada tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyon, 20 disiplinde yapılan yarışmalarla başladı.
Şampiyonaya 40 sporcuyla katılan Türkiye Milli Takımı, ilk gün yarışmaları sonunda 181 puanla 6. sırada yer aldı.
Belçika, topladığı 241 puanla 16 ülkenin yarıştığı organizasyonun ilk gününü lider bitirdi. Belçika'yı, Norveç (226 puan) ve Slovenya (213,5) izledi.
Şampiyona, yarın 17 disiplinde gerçekleştirilecek yarışmalarla sona erecek. Genel klasmanda ilk 3'e giren takımlar 1. lige yükselecek.
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