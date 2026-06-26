LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçındaki Türkiye-ABD mücadelesinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Los Angeles
Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi
Son Dakika › Spor › Türkiye-ABD Maçı Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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