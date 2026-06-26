Türkiye-ABD Maçı Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye-ABD Maçı Kadroları Açıklandı

26.06.2026 04:09
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye-ABD maçının hakem ve kadroları belirlendi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçındaki Türkiye-ABD mücadelesinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-ABD Maçı Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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