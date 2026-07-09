Türkiye ABD'ye Karşı VNL'de Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında, yarın ABD'nin karşısına çıkacak.

Turnuvadaki 9. maçların ardından 7 galibiyet ve 18 puanla tablonun 4. sırasında yer alan Türkiye, 10. maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 24 puanla liderliğini sürdüren ABD ile mücadele edecek.

VNL'in 2023 şampiyonu Türkiye ile 2018, 2019, 2021 şampiyonu ABD arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 07.00'de Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

Ay-yıldızlıların, ABD'yi yenmeleri durumunda diğer maçların sonucuna göre VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme ihtimali bulunuyor.