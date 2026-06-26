Türkiye, ABD'yi 2-1 Geçti

Stat: Los Angeles
Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi
Goller: Dk. 3 Trusty (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)
LOS A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.
31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.
Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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