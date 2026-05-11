Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonu açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye ile birlikte 43 ülkeden 2 bin 400 civarında sporcu mücadele edecek.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenecek turnuvada sporcular, çeşitli disiplinlerde dereceye girmek için mücadele verecek.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) takviminde yer alan organizasyon, 17 Mayıs'ta final müsabakalarıyla sona erecek.