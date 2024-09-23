Türkiye Aerobik Cimnastik'te Gençler Şampiyonası'nda

Spor

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi çiftler kategorisinde Murat Mert Erdiç, Busenaz Atmaca, trio kategorisinde Eylül Naz Özgör, Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül, grup kategorisinde Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, İrem Ece Çırak, Çiçek Öz ve Ela Bozkır temsil etti.

Çiçek Öz, Ela Bozkır, Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen ve İrem Ece Çırak, 15-17 yaş grup kategorisinde finalde dördüncü, Murat Mert Erdiç ile Busenaz Atmaca, 15-17 yaş çiftler kategorisinde finalde altıncı, Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül ve Eylül Naz Aygör, 15-17 yaş trio kategorisinde finalde sekizinci oldu.