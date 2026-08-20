Türkiye Akdeniz Oyunları'nda 967 Madalya Kazandı

Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) tarafından 1951'den bu yana düzenlenen organizasyonun 20'ncisine, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kenti ev sahipliği yapacak.

İkisi Türkiye'de (İzmir 1971, Mersin 2013) olmak üzere önceki 19 organizasyona da katılan milli sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) verilerine göre 967 madalya (384 altın, 269 gümüş, 314 bronz) elde etti.

Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde İtalya (2462 madalya), Fransa (1821) ve İspanya'nın (1388) ardından 4'üncü en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Türkiye oyunlar tarihinin 3'üncü en başarılı ülkesi

CIJM'nin istatistiklerine göre şampiyonluk sayısı ölçü alınarak yapılan madalya sıralamasının zirvesinde, 924 altın madalyası bulunan İtalya yer aldı.

Son 5 organizasyon da dahil 14 kez madalya sıralamasını lider tamamlayan İtalya'yı, 652 altınla Fransa takip etti.

Türkiye ise 384 altınla Akdeniz Oyunları tarihinin madalya sıralamasında 3'üncü basamakta bulunuyor.

Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı 10 ülke şunlar: