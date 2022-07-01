Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı

01.07.2022 01:28
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

Oyunların 6'ncı gününde madalya alan sporcular:

Badminton:

Altın: Neslihan Yiğit.

Judo:

Altın: Vedat Albayrak.

Atletizm:

Altın: Jak Ali Harvey.

Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev.

Bronz: Özlem Becerek.

Boks:

Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı - Son Dakika
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