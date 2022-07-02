Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

02.07.2022 03:10
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı

Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Gün gün madalya sayısı

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz

YORUMLAR
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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın...
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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