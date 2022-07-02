Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı - Son Dakika

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