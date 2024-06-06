Türkiye, Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıktı

Türkiye, Almanya\'yı 11-0 yenerek yarı finale çıktı

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Almanya'yı 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli takımın gollerini Muhammet Yeğen, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan, Serkan Dereli, Savaş Kaya attı. Yarı finalde Polonya-İrlanda maçının galibiyle karşılaşacaklar.

06.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamlayan Türkiye, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını milli takım, Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in de 1 golüyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Ampute Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ikinci yarısında Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

Milli takım, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, Polonya, Almanya, Türkiye, Futbol, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement