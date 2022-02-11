Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, Ankara'da yapılacak

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Şubat Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, salona maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.