Atletizm Federasyonundan Dünya Atletizm Birliği'nin kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) geçen yıl dünya çapında bazı yarış sonuçlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Atletizm Dürüstlük Birimi'nin (AIU) incelediği dosyalarla ilgili Dünya Atletizm Birliği'nin bir karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda olası mesnetsiz haberlerin önüne geçmek ve yanlış bilgilendirmeyi önlemek için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak konuya açıklık getirme ihtiyacımız doğmuştur." denildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Başkanı Fatih Çintimar adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yaz Eugene'de yapılan toplantıda görüşülen dosyayla ilgili, resmi web sitesinde bugün yayınlanan kararda, aralarında Türkiye'nin de olduğu yedi ülkenin 'takip listesine' alınmasına karar verildi. Buna göre Türkiye'de yapılan uluslararası yarışmalar ve Balkan Şampiyonası benzeri bölge şampiyonaları, Dünya Atletizm Birliği derecelendirme kriterlerine tabii N-Kolay İstanbul Maratonu gibi yarışmalar, World Athletics'in gözetiminde, teknik delege görevlendirme yetkisini saklı tutması kaydıyla, Dünya Şampiyonası'na yüksek katsayıyla puan veren Türkiye Atletizm Şampiyonası sonuçları dünya listesinde ve kota puanlamasındaki yerini korumaktadır. Bunun haricinde kalan diğer yerel yarışmalardaki sonuçlar, geçiçi olarak değerlendirme dışı olacaktır."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"23 Eylül tarihinden itibaren başlayan süreçte, uluslararası teknik görevlilerin değerlendirme kriterlerini karşıladıktan sonra yeniden tüm yarışmaların onayı sağlanacaktır. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, bugünden itibaren World Athletics ile yakın çalışmayı sürdürürken bir yandan müsabaka ölçüm altyapımızı yenileyecek ve hakem eğitimlerimizi yoğunlaştıracağız. Tüm çabamızın en kısa zamanda bu süreci sona erdirmek olacağını belirtmek isteriz. Kısa süreceğini umduğumuz takip sürecinde atletlerimizin yurt dışındaki kota yarışmalarını çok dikkatli planlarken, yurt içinde de uluslararası statüdeki müsabakalarımızı artırarak mağduriyet yaşamamaları en önemli önceliğimiz olacaktır."