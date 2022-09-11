Trabzon'da dağ koşusu düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Köprübaşı ilçesinde dağ koşusu düzenlendi.

Yarışlara büyükler ile 20 yaş altı kategorilerinde farklı illerden yaklaşık 157 sporcu katıldı. Köprübaşı merkezde başlayıp Avulot Hanları'nda devam eden ve Kahvedüzü mevkisinde sona eren yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için 12 kilometrelik güzergahta mücadele ettiler.

Köprübaşı Kaymakam Vekili Öznur Güler, AA muhabirine, yarışların geleneksel olarak 5 yıldır ilçelerinde yapıldığını söyledi.

Güler, yarışların ilçelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyet dile getirerek, "Bu sadece bir koşu değil, aynı zamanda milli takıma sporcu seçilmesini de kapsıyor, bu anlamda önemi bizim için daha fazladır." dedi.

Yarışmalarda 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Tuğçe Özkan birinciliği, Sıla Ata ikinciliği, Merve Zeybakoğlu üçüncülüğü elde etti. 20 yaş altı erkeklerde ise Mervan Haykır birinci, Hasan Aydın ikinci ve Abdulmecit Açan'da üçüncü oldu.

Büyük kadınlar birinciliği Selma Çakmak, ikinciliği Esra Oysal ve üçüncülüğü Nursena Çeto aldı. Büyük erkeklerde de birinciliği Rıdvan Taş, ikinciliği Yunus Emre Akkuş, üçüncülüğü de Abdullah Çakır elde etti. Takım yarışlarında büyük erkekler kategorisinde Batman birinci, Sakarya ikinci oldu.

20 yaş altı erkeklerde birinciliği Malatya, ikinciliği Batman, üçüncülüğü ise Siirt takımı elde etti. 20 yaş altı kadınlarda ise birinciliği Siirt, ikinciliği Batman ve üçüncülüğü Malatya takımı kazandı.