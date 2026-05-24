Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türk sporcular, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakalarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen organizasyon, serbest stil müsabakalarıyla sona erdi.
Emirhan Yüksel, 75 kiloda şampiyonluğa ulaştı. 68 kiloda mindere çıkan Saruhan Karaoğlu ise gümüş madalya aldı.
Grekoromende 2 altın, 3 bronz, kadınlarda da 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı 13 madalyayla (3 altın, 3 gümüş, 7 bronz) tamamladı.
