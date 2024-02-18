Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu

Romanya\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye şampiyon oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra şampiyon oldu. Milliler, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak zafer elde etti.

18.02.2024 22:23  Güncelleme: 22:26
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra şampiyon oldu. Milliler daha önce 1949 ve 1993 yıllarında zafer yaşamıştı.

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona ererken, milliler tarih yazdı. Serbest Güreş Milli Takımı, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 31 yıl aradan sonra şampiyonluğu elde etti.

Ay-yıldızlı ekipte 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül altın, 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazanmıştı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika
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