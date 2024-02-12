Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda ilk altın madalyasını kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Şampiyonada aynı kategoride yarışan diğer Türk sporcu Gamze Altun ise 5. sırada yer aldı.

12.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.

Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

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