Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda ilk altın madalyasını kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

12.02.2024 18:23  Güncelleme: 18:25
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun mücadele etti. Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak 1'inci oldu. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparmada 5'inci sırada yer aldı. Altun, silkmede 92 kilo ile altın madalya, toplamda ise 157 kilo ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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