Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye Milli Atıcılık Takımı, 8 madalya kazanarak genel sıralamada birinci oldu. Şevval İlayda Tarhan, beş müsabakadan beş madalya kazanarak tarihe geçti.

15.03.2025 06:04
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HIRVATİSTAN'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı, ülkeler sıralamasında zirvede tamamlayan Türkiye Milli Atıcılık Takımı, 8 madalya ile yurda döndü.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanda 42 ülke arasında birinci sırada yer alan ay yıldızlı atıcılar, Ankara'ya geldi. Milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, Mustafa İnan, Mert Nalbant ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Murat Örgün, Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

'BİZİM İÇİN İLKLERİ YAŞADIĞIMIZ BİR TURNUVA OLDU'

25 yaşındaki milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada katıldığı 5 müsabakanın 5'ini de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Yurda 3 altın ve 2 bronz madalya ile dönen Tarhan, "Başarı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa'da 5 madalya kazandı, şampiyon oldu. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olundu. Bizim için ilkleri yaşadığımız bir turnuva oldu. Çok keyifliydi." dedi.

'OLİMPİYAT OYUNLARI'NDAKİ BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK'

Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, "Yarışma güzel geçti. Takım olarak Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Çok çalıştık ve sırtımızdaki yükün baskısı hep üzerimizdeydi. Hedefimiz, 2028 Los Angeles olduğu için hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yeniden gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

'TÜRK ATICILIĞI İÇİN YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI'

Federasyon Başkanı Kocakaya ise "Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Gurur verici bir tablo ve Türk atıcılığı için yeni bir çağın başlangıcı. Emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve en önemlisi sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak hep daha iyisi için uğraşacağız. Türkiye'de gurur duyulan bir branş olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti - Son Dakika

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