Türkiye Avrupa Hokey Şampiyonu Oldu

Türkiye, Antalya'da düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti.

Yarı finalde Hırvatistan ile normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım, adını finale yazdırdı.

Finalde grup aşamasında berabere kaldığı Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye, rakibini 6-5 mağlup ederek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.