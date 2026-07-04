Türkiye Avrupa Hokey Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Avrupa Hokey Şampiyonu Oldu

04.07.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya'yı 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye, Antalya'da düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti.

Yarı finalde Hırvatistan ile normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım, adını finale yazdırdı.

Finalde grup aşamasında berabere kaldığı Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye, rakibini 6-5 mağlup ederek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Avusturya, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Avrupa Hokey Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
CHP’li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 1. tur sonuçlandı Efsane isim Recep Kara’dan veda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda
Enner Valencia’dan milli takıma veda Enner Valencia'dan milli takıma veda
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor

19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
17:48
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 19:18:57. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Avrupa Hokey Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.