İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milliler, Slovakya'yı 14-8 mağlup etti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçını Çekya ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Avrupa Sutopu Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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