Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda

Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları\'nda
20.07.2026 21:48
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Türkiye, İtalya'daki Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 12 üniversiteden 114 sporcu ile mücadele ediyor.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda Türkiye, 12 üniversiteden 114 sporcuyla 9 branşta madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Salerno kentinde süren organizasyonda, Türk üniversiteleri masa tenisi, futsal, plaj hentbolu, badminton, 3x3 basketbol, voleybol, plaj voleybolu, tenis ve 7'li ragbi branşlarında Avrupa üniversiteleriyle müsabaka yapacak.

Avrupa Üniversiteler Oyunları kapsamında gerçekleştirilen EUSA ödül töreninde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2025 yılında ev sahipliği yaptığı Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası'nda yürüttüğü kurumsal kimlik ve dijital tanıtım çalışmalarıyla "En İyi Logo ve Dijital Tanıtım Başarısı" ödülüne layık görüldü.

Ödül, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a takdim edilirken, törende TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Genel Sekreter Dr. Mehmet Yönal da hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nın üniversite sporlarının gelişimi ve uluslararası işbirlikleri açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek "Avrupa Üniversiteler Oyunları, üniversitelerimizin uluslararası alanda kendilerini göstermeleri ve sporcularımızın önemli tecrübeler kazanmaları açısından büyük değer taşıyor. Bu yıl 12 üniversitemizden 114 sporcumuz ülkemizi başarıyla temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Türkmen, Türk üniversitelerinin sportif başarılarının yanı sıra organizasyon kabiliyetiyle de uluslararası alanda takdir topladığını kaydederek Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin aldığı EUSA ödülünün de bunun somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye, Burdur, İtalya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda - Son Dakika

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