İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor

24.08.2022 09:54
İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor

Türkiye Badminton Milli Takım Antrenörü ve Eskişehir Badminton İl Temsilcisi Nihat Horasan, Eskişehirli ikiz kardeş sporcular Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen'i olimpiyatlara hazırladıklarını belirterek, "Avrupa Ranking Turnuvaları'na puan toplayıp tekrar Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağız" dedi.

Türkiye Badminton Milli Takım Antrenörü ve Eskişehir Badminton İl Temsilcisi Nihat Horasan, Eskişehirli ikiz kardeş sporcular Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen'i olimpiyatlara hazırladıklarını belirterek, "Avrupa Ranking Turnuvaları'na puan toplayıp tekrar Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağız" dedi.

Horasan, bugüne kadar 10'a yakın milli takım sporcusu ile çalıştığını ve şu an ise Yemişen kardeşlerin temelden yetiştirdiği ikiz sporcuları olduğunu belirtti. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile birlikte ikizler adına, Çift Bayanlar kategorisinde olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediklerini aktaran Eskişehir Badminton İl Temsilcisi Horasan, Irmak ve Yağmur'un kendi kategorilerinde federasyonun gözdesi olduğunu iletti. Malzeme ve yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere federasyondan destek alabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Horasan; "İkizlerimizi olimpiyatlara taşımak için haftada 6 gün antrenman yapıyoruz" dedi.

"Pilates ile sporcularımız bir adım öne geçiyor"

Turnuva dönemine girdikleri için badminton idman sayılarını bazı günlerde çifte çıkardıklarını dile getiren Nihat Horasan; teknik, top, fitness, genel kuvvet ve reformer pilates çalışmaları yaptıklarından söz etti. Sporcular için reformer pilatesin çok faydası olduğunu ileten Horasan; konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pilates ile sporcularımız bir adım öne geçiyor. Çünkü dik duruşu, ince kas gruplarını çalıştırmayı ve dengeyi çok fazla sağlıyor. Genel olarak tüm vücuda yönelik egzersizler yapıyoruz."

"İkizlerimizin, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluğu görebilmeleri adına çalışıyoruz"

Önceliklerine göre Türkiye bazında olmak üzere 15 ve 17 yaş atı turnuvaları olduğunu söyleyen Nihat Horasan, "Sporcularım 17 yaşından küçük fakat orada bu sefer derece almayı hedefliyoruz. Federasyonumuz, uluslararası düzeyde oynanan Avrupa Ranking Turnuvaları'na bizi yollayacak ve orada puan toplayarak Avrupa Şampiyonaları'na gitmeye hak kazanmayı hedefliyoruz. Dolu dizgin bir program ile çalışmaya gönül verdik. İkizlerimizin, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluğu görebilmeleri adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Alttan gelen sporcuları da Milli Takım'a kazandırma gayretindeyiz"

Eskişehir Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde yaz ve kış okulları grupları olduğuna da dikkat çeken Horasan, "Şu an 60'a yakın sporcumuz var. Bunların 27'si aktif performans ve 4 tanesi ise Milli Takım sporcusudur. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Alttan gelen sporcuları da Milli Takım'a kazandırma gayretindeyiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Badminton bana başarı ve özgüven verdi"

Badmintonun kendisine kazandırdıklarından bahseden Eskişehirli milli badmintoncu Yağmur Tuana Yemişen ise, "Badminton; arkadaş ortamıma girmemi sağladı. Başarı ve özgüven verdi. İkizim ile bazen rakip, bazen de dost oluyoruz. Bu durum bana epey keyif veriyor. Beraber Milli Takım kamplarına gidiyoruz. Litvanya'da, Hırvatistan ve Ankara kamplarımızı beraber geçirdik. Bütün yaş gruplarında milli, olimpiyat şampiyonu ve antrenör olmak istiyorum" diyerek hedeflerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 'aile diş hekimlikleri' çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı Eskişehir'de 'aile diş hekimlikleri' çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor
Kaynak: İHA

Milli Takım, Eskişehir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement