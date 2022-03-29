Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

29.03.2022 09:58
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

26 ilden 36 takım ve 185 kişinin katıldığı Badminton Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.

26 ilden 36 takım ve 185 kişinin katıldığı Badminton Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.

Badminton Türkiye Şampiyonası 26 ilden, 36 takım ve 185 kişinin katılımıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit katıldı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "4 bin yıllık tarihe sahip şehrimiz hakikaten yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan çok aziz bir şehirdir. Tabi bu aziz şehrimizin yer üstü zenginlikleri içerisinde sporun da ayrı bir yeri var. İlimiz birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Yine 6 grup müsabakasını icra ettik. Ben bu anlamda benimle birlikte çalışan şube müdürlerim, teknik ekip ve personellerime ayrı teşekkür ediyorum. İlimize teşrif etmiş çok kıymetli sporcularımız, antrenörlerimiz, idarecilerimiz ve hakemlerimize tekrardan aziz şehrimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Elazığ'ımıza hoş geldiniz, 26 ilden gelen çok kıymetli genç sporcularımızı ağırlamaktan gerçekten onur duyuyoruz. Bunun en güzel örneğini bugün burada yaşıyoruz. 26 farklı ilden gelen sporcularımız var. İnşallah bu gençlerimiz büyüdüklerinde bugün şehirlerini temsil ettikleri gibi ülkemizi temsil edecek pozisyonda, dünyada bizim adımıza yarışacaklar ve sporlarını yapacaklar" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise "Spor hayatımızda bedensel ve ruhsal gelişimin sağlanması açısından çok önemli bir faktördür. Siz sevgili gençler bir araya gelerek, takım kurarak bu müsabakalara katılıyorsunuz. Tabi bu müsabakalarda birinci, ikinci, üçüncüleri olacak dereceye giremeyen takımlarımızda olacaktır. Ancak üzülmeyin daha çok çalışın daha fazla emek vererek inanıyorum ki istediğiniz başarıyı elde edecekseniz. Şehrimizde yapılan bu şampiyonada sporcularımız ilerde katılacakları müsabakalar için deneyim ve bilgiye sahip olmuş olacaklardır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

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Fırat Üniversitesi, Badminton Türkiye, Fahrettin Göktaş, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika


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