Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonda 21 ülkeden 239 sporcu yarıştı.
Erkekler kategorisinde zirvenin sahibi 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla Türkiye oldu. Türkiye, kadınlarda ise 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla 3. sırayı aldı.
Madalya alan milli atletler şöyle:
Altın
4x400 metre kadın takımı: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum
Erkekler 400 metre: Berke Akçam
Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ
Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek
4x400 metre erkek takımı: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam
Gümüş
Kadınlar 400 metre: Edanur Tulum
Kadınlar 1500 metre: Burcu Subatan
Kadınlar 3000 metre: Pelinsu Şahin
Kadınlar üç adım atlama: Gizem Akgöz
Kadınlar gülle atma: Emel Dereli
Erkekler 60 metre: Ertan Özkan
Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler
Erkekler 1500 metre: Mehmet Çelik
Bronz
Kadınlar 60 metre: Simay Özçiftçi
Kadınlar 400 metre: Sıla Koloğlu
Erkekler 60 metre: Aykut Ay
Erkekler 800 metre: Salih Teksöz
Erkekler 1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu???????
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