İstanbul'da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı - Son Dakika
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İstanbul'da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı

İstanbul\'da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye 5 madalya kazandı

İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Berke Akçam 400 metre finalinde 46.43'lük derecesiyle altın madalya kazanırken, Eda Tulum ve Sıla Koloğlu 400 metre kadınlarda gümüş ve bronz madalya elde etti. Simay Özçiftçi ise 60 metre yarışında bronz madalya kazandı. Emel Dereli ise kadınlar gülle atma finallerinde 16.80 atarak gümüş madalya aldı.

10.02.2024 22:23
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İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Berke Akçam, 400 metre finalini 46.43'le bitirip 23 Yaş Altı rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

400 metre kadınlarda Eda Tulum 54.9 koşarak gümüş madalya, Sıla Koloğlu ise 55.3'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, 60 metre yarışını 7.42'yle bitiren Simay Özçiftçi de bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atma finallerinde milli atlet Emel Dereli 16.80 atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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