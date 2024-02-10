İstanbul\'da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye 5 madalya kazandı

Spor

İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Berke Akçam, 400 metre finalini 46.43'le bitirip 23 Yaş Altı rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

400 metre kadınlarda Eda Tulum 54.9 koşarak gümüş madalya, Sıla Koloğlu ise 55.3'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, 60 metre yarışını 7.42'yle bitiren Simay Özçiftçi de bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atma finallerinde milli atlet Emel Dereli 16.80 atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.