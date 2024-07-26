Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 Yendi

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-18, 26-24, 25-22'lik setlerle mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.