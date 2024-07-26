Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 Yendi

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Milli takım, rakibini 25-18, 26-24, 25-22'lik setlerle mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

26.07.2024 18:59
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Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-18, 26-24, 25-22'lik setlerle mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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