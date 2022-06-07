Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu - Son Dakika
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu

07.06.2022 11:25
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Süper Lig'e çıkacak 2. takımın belirleneceği play-off'ta final serisine geçildi.

Normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde ise Mamak Belediyespor'u geçerek finale geldi.

Normal sezon üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol ise çeyrek finalde TED Ankara Kolejliler, yarı finalde de Sigortam.net'i eledi.

Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol arasında yapılacak play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak ekip, adını Türkiye'nin en üst düzey basketbol ligine yazdıracak.

Normal sezonu üstte bitiren Samsunspor'un ev sahibi avantajına sahip olacağı seride maçlar 10, 12 ve 16 Haziran'da yapılacak. Gerekmesi durumunda diğer maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Final serisinde program şöyle:

10 Haziran Cuma:

18.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

12 Haziran Pazar:

16.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

16 Haziran Perşembe:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu - Son Dakika
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