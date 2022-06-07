Normal sezonu üstte bitiren Samsunspor'un ev sahibi avantajına sahip olacağı seride maçlar 10, 12 ve 16 Haziran'da yapılacak. Gerekmesi durumunda diğer maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA

Samsunspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.